Рыбин: Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаёшь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьёт рекорд Гретцки. Способен ли Александр установить рекорд в НХЛ по продолжительности голевой серии для хоккеистов от 38 лет и старше? Давайте подождём пару матчей и посмотрим. Может быть, он и обойдёт Бобби Халла — это же Овечкин, он способен на всё», — заявил Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказался об игре Овечкина.