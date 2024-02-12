RT в Telegram
Подпишись

Рыбин: Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки

Короткая ссылка
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.
Рыбин: Овечкин точно побьёт рекорд Гретцки
  • AP
  • © Nick Wass

«Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаёшь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьёт рекорд Гретцки. Способен ли Александр установить рекорд в НХЛ по продолжительности голевой серии для хоккеистов от 38 лет и старше? Давайте подождём пару матчей и посмотрим. Может быть, он и обойдёт Бобби Халла — это же Овечкин, он способен на всё», — заявил Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказался об игре Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить