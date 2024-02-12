RT в Telegram
Подпишись

Рыбин считает, что в игре Овечкина больше не произойдёт спадов

Короткая ссылка
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Рыбин считает, что в игре Овечкина больше не произойдёт спадов
  • AP
  • © Nick Wass

«Видно, что Александр успел отдохнуть во время перерыва на Матч звёзд НХЛ и выглядит свежее. В матче с «Ванкувером» было заметно, насколько изменились его движения. А в первых играх сезона, напротив, бросались в глаза «тяжёлые» ноги Овечкина, он просто не успевал в некоторых эпизодах. Сейчас же Саша находится в привычной для себя стихии. У него много игрового времени, в том числе в большинстве, которое порой полностью остаётся за ним. Он бережёт силы и не участвует в раскатах. Думаю, у Овечкина больше не произойдёт спадов», — сказал Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказал мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить