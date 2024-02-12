Рыбин считает, что в игре Овечкина больше не произойдёт спадов

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Видно, что Александр успел отдохнуть во время перерыва на Матч звёзд НХЛ и выглядит свежее. В матче с «Ванкувером» было заметно, насколько изменились его движения. А в первых играх сезона, напротив, бросались в глаза «тяжёлые» ноги Овечкина, он просто не успевал в некоторых эпизодах. Сейчас же Саша находится в привычной для себя стихии. У него много игрового времени, в том числе в большинстве, которое порой полностью остаётся за ним. Он бережёт силы и не участвует в раскатах. Думаю, у Овечкина больше не произойдёт спадов», — сказал Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказал мнение о новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.