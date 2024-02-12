Тренерский совет ФХР выступил против увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) принял решение выступить против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков. Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», — говорится в сообщении.

C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трёх зарубежных хоккеистов. Руководители большинства клубов лиги 1 февраля проголосовали за увеличение лимита на легионеров.

По сообщениям СМИ, помимо СКА, против нового лимита проголосовали тольяттинская «Лада», «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

Ранее в «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ.