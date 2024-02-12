RT в Telegram
Подпишись

Тренерский совет ФХР выступил против увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Короткая ссылка
Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) принял решение выступить против увеличения лимита на легионеров в КХЛ.

«12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков. Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», — говорится в сообщении.

C сезона-2023/24 команды КХЛ могут заявить на матч только трёх зарубежных хоккеистов. Руководители большинства клубов лиги 1 февраля проголосовали за увеличение лимита на легионеров.

По сообщениям СМИ, помимо СКА, против нового лимита проголосовали тольяттинская «Лада», «Сочи» и нижегородское «Торпедо».

Ранее в «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить