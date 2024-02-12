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Глеб считает, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в каталонском клубе.
Глеб считает, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«На самом деле таких много. В «Наполи» здорово выглядит Хвича Кварацхелия. Да и тот же Головин смог бы. Как раз в «Барселоне» идёт смена поколений, и такие ребята хорошо бы вписались в систему игры и добавили сил, уверенности», — цитирует Глеба Sport24.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.

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