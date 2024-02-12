Глеб считает, что Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказал мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в каталонском клубе.

«На самом деле таких много. В «Наполи» здорово выглядит Хвича Кварацхелия. Да и тот же Головин смог бы. Как раз в «Барселоне» идёт смена поколений, и такие ребята хорошо бы вписались в систему игры и добавили сил, уверенности», — цитирует Глеба Sport24.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.