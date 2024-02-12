Уткин — о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»: вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Стало понятно, что между Джикией и Абаскалем окончательно обозначилось противоречие. В чём именно оно заключается — до сих пор непонятно. Но прояснилось то, что вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы. Абаскаль в таких ситуациях любит отмолчаться», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.