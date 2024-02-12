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Уткин — о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»: вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы

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Российский журналист Василий Уткин высказался о конфликте с участием защитника «Спартака» Георгия Джикии и главного тренера Гильермо Абаскаля.
Уткин — о конфликте Джикии и Абаскаля в «Спартаке»: вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Стало понятно, что между Джикией и Абаскалем окончательно обозначилось противоречие. В чём именно оно заключается — до сих пор непонятно. Но прояснилось то, что вряд ли эти ребята в дальнейшем будут совместимы. Абаскаль в таких ситуациях любит отмолчаться», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года. 

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем.

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