Гацалов: решение по оставшимся визам российских борцов на ЧЕ будет 13 февраля

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, когда будет принято решение по визам российских спортсменов для поездки на чемпионат Европы в Румынию.

«Завтра всё выяснится. Утром узнаем, дадут или не дадут оставшиеся визы, и от этого решения будем отталкиваться. На данный момент решается вопрос по трём спортсменам», — заявил Гацалов РИА Новости.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент из 30 спортсменов, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии, визы получили только 18.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.