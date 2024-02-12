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Гацалов: решение по оставшимся визам российских борцов на ЧЕ будет 13 февраля

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, когда будет принято решение по визам российских спортсменов для поездки на чемпионат Европы в Румынию.
Гацалов: решение по оставшимся визам российских борцов на ЧЕ будет 13 февраля
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«Завтра всё выяснится. Утром узнаем, дадут или не дадут оставшиеся визы, и от этого решения будем отталкиваться. На данный момент решается вопрос по трём спортсменам», — заявил Гацалов РИА Новости. 

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент из 30 спортсменов, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии, визы получили только 18. 

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.

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