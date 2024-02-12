RT в Telegram
Подпишись

Хоккеисты юниорской сборной России объяснили эмоциями поступок на Кубке Будущего

Короткая ссылка
Хоккеисты сборной России среди игроков не старше 18 лет объяснили своё поведение отказаться от индивидуальных наград после матча Кубка Будущего против Белоруссии.
Хоккеисты юниорской сборной России объяснили эмоциями поступок на Кубке Будущего
  • Gettyimages.ru
  • © francisblack

«Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Белоруссии на Кубке Будущего могли быть расценены как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений, в том числе в овертайме — самом напряжённом моменте встречи», — говорится в заявлении.

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить