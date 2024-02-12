Хоккеисты юниорской сборной России объяснили эмоциями поступок на Кубке Будущего

Хоккеисты сборной России среди игроков не старше 18 лет объяснили своё поведение отказаться от индивидуальных наград после матча Кубка Будущего против Белоруссии.

«Мы сожалеем, если наши действия с наградами на церемонии по окончании матча против сборной Белоруссии на Кубке Будущего могли быть расценены как неуважительные. Наш поступок был обусловлен эмоциональным состоянием после матча, на которое повлиял ряд судейских решений, в том числе в овертайме — самом напряжённом моменте встречи», — говорится в заявлении.

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего.