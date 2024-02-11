Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на демонстративный отказ игроков юниорской сборной России от получения наград на церемонии награждения на турнире «Кубок Будущего» в Минске.

«В первую очередь надо уважать самих себя и уметь достойно проигрывать. Конечно, ребята молодые, у них играют эмоции, это можно понять. Но эта выходка ставит под сомнение работу тренеров», — сказал Кожевников RT.

По мнению Кожевникова, тренер юношеской сборной должен был взять ситуацию под контроль или хотя бы постараться защитить игроков.

«Наставник сборной должен был хоть как-то защитить игроков, а не перекладывать на них всю ответственность, заявляя, что о принятом решении нужно спрашивать у хоккеистов. Где он сам был в этот момент? Моё мнение — нужно менять тренерский штаб. Получается, что ребята делают что хотят? Стоит ли официальным лицам ФХР принести извинения белорусским коллегам? Конечно, но первым должен высказаться тренерский штаб сборной. Ошибки бывают у всех, и это недоработка с их стороны», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего» в Белоруссии.