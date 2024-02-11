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Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на демонстративный отказ игроков юниорской сборной России от получения наград на церемонии награждения на турнире «Кубок Будущего» в Минске.
Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего
  • РИА Новости

«В первую очередь надо уважать самих себя и уметь достойно проигрывать. Конечно, ребята молодые, у них играют эмоции, это можно понять. Но эта выходка ставит под сомнение работу тренеров», — сказал Кожевников RT.

По мнению Кожевникова, тренер юношеской сборной должен был взять ситуацию под контроль или хотя бы постараться защитить игроков.

«Наставник сборной должен был хоть как-то защитить игроков, а не перекладывать на них всю ответственность, заявляя, что о принятом решении нужно спрашивать у хоккеистов. Где он сам был в этот момент? Моё мнение — нужно менять тренерский штаб. Получается, что ребята делают что хотят? Стоит ли официальным лицам ФХР принести извинения белорусским коллегам? Конечно, но первым должен высказаться тренерский штаб сборной. Ошибки бывают у всех, и это недоработка с их стороны», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего» в Белоруссии.

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