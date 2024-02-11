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Новиков счёл неправильным поведение сборной России на Кубке Будущего по хоккею

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего» в Белоруссии.
Новиков счёл неправильным поведение сборной России на Кубке Будущего по хоккею
  • РИА Новости

«Считаю, что это не совсем правильное поведение со стороны хоккеистов. Какие бы судейские ошибки ни произошли в матче, они не позволяют нам, тем более в игре с нашими друзьями, вести себя подобным образом. Тем более на таких мероприятиях, где есть не только тренерские штабы, но и политические. И конечно, надо уметь объяснять игрокам некоторые вещи. Ничто не должно оправдывать поражение, надо приучать себя быть сильнее соперника в любой обстановке — и воспитывать это надо с детства», — заявил Новиков RT.

По мнению экс-тренера, наставник национальной команды должен был призвать хоккеистов выйти на получение своих наград.

«Тренер сегодня — это официальное государственно-политическое лицо на международных соревнованиях, и он обязан определять правила поведения своих спортсменов. Просто недопустимо отказываться от наград. Конечно, эмоции ребят тоже можно понять, но управлять ими нужно не только на площадке, но и за её пределами — это обязанность наставника. Считаю, что не будет зазорно, если наши официальные лица из ФХР принесут свои извинения коллегам из Беларуси. Поскольку это были межгосударственные соревнования и надо уметь сглаживать конфликты», — добавил он.

Ранее в Белоруссии назвали недопустимым решение юношеской сборной России отказаться от наград.

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