В Белоруссии назвали недопустимым решение юношеской сборной России отказаться от наград

Сенатор Белоруссии, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков отреагировал на решение юношеской сборной России отказаться от наград после финала Кубка Будущего.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны ещё только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», — цитирует Баскова «Чемпионат».

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее сообщалось, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России.