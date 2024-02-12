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Вяльбе: Большунову и в мире не было бы равных

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение касательно лыжника Александра Большунова.
Вяльбе: Большунову и в мире не было бы равных
  • РИА Новости

«Из-за победной серии Большунов начнёт бояться проиграть? Я не думаю. Он вообще ничего не боится. Саша не раз проигрывал и выигрывал. В России ему равных нет? Я думаю, ему бы и в мире не было равных», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

12 февраля Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на Спартакиаде и одержал 20-ю победу подряд.

Результат спортсмена — 22:04. Эта победа стала третьей на Спартакиаде.

Вторым финишировал Денис Спицов с отставанием 16,2. Третий — Савелий Коростелёв (+20,1).

Ранее чемпион мира и призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Большунова.

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