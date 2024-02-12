Галактионов назвал слухи о своей отставке комариными укусами

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«Если есть результат — тренер работает, нет результата — извините. Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошёл, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Вот так я к ним и отношусь», — цитирует Галактионова Sport24.

13 ноября 2022 года Галактионов подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24.

После 18 туров РПЛ железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Ранее Галактионов высказался о будущем полузащитника Наира Тикнизяна в московском клубе.