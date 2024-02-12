RT в Telegram
Подпишись

Представитель Захаряна — о матче с ПСЖ: Арсен подходит к игре в боевом состоянии

Короткая ссылка
Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о готовности своего клиента к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Представитель Захаряна — о матче с ПСЖ: Арсен подходит к игре в боевом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

«К матчу с ПСЖ Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуются повышенные концентрация и самоотдача», — цитирует Голубина Metaratings.

Первый матч команд пройдёт 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск.

В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Осасуне» в Примере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить