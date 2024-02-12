Представитель Захаряна — о матче с ПСЖ: Арсен подходит к игре в боевом состоянии
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- © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency
«К матчу с ПСЖ Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуются повышенные концентрация и самоотдача», — цитирует Голубина Metaratings.
Первый матч команд пройдёт 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск.
В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Осасуне» в Примере.