Представитель Захаряна — о матче с ПСЖ: Арсен подходит к игре в боевом состоянии

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о готовности своего клиента к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«К матчу с ПСЖ Арсен подходит в боевом состоянии и форме, но состав выбирает тренер. Захарян готов к матчу. Это плей-офф Лиги чемпионов, требуются повышенные концентрация и самоотдача», — цитирует Голубина Metaratings.

Первый матч команд пройдёт 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск.

В текущем сезоне Захарян провёл 25 матчей за испанский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Осасуне» в Примере.