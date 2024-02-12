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Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину

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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.
Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину
  • Gettyimages.ru
  • © VI-Images

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину», — заявил Хиддинк «РБ Спорт». 

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Федерация футбола Ирана (FFIRI) потребовала от ФИФА наложить санкции на сборные Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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