Хиддинк: возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров.

«Футбол должен нести объединяющую функцию. Но мы видим, что сейчас система далека от этого. Возможно, отстранение России не позволит раскрыться новому Аршавину или Головину», — заявил Хиддинк «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Федерация футбола Ирана (FFIRI) потребовала от ФИФА наложить санкции на сборные Израиля из-за конфликта на Ближнем Востоке.