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Сёмин: вполне возможно, что Головин уже перерос уровень «Монако»

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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин допустил, что российский полузащитник Александр Головин уже перерос уровень «Монако».
Сёмин: вполне возможно, что Головин уже перерос уровень «Монако»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Вне сомнений, Головин обрел стабильность в играх чемпионата Франции, вполне возможно, что Александр уже перерос уровень «Монако», он несколько месяцев признавался лучшим игроком команды. Нужно или не нужно переходить в другой клуб — решает только он», — заявил Сёмин «Матч ТВ». 

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.

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