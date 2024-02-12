Сёмин: вполне возможно, что Головин уже перерос уровень «Монако»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин допустил, что российский полузащитник Александр Головин уже перерос уровень «Монако».

«Вне сомнений, Головин обрел стабильность в играх чемпионата Франции, вполне возможно, что Александр уже перерос уровень «Монако», он несколько месяцев признавался лучшим игроком команды. Нужно или не нужно переходить в другой клуб — решает только он», — заявил Сёмин «Матч ТВ».

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 197 матчах забил 31 мяч и отдал 37 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.