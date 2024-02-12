Кулешова — о победе в гонке с раздельным стартом: сегодня ориентировалась только на себя

Анастасия Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«У меня внутри распирает не от счастья или удовольствия, а от наслаждения, которое получаешь от гонки. Когда хорошее самочувствие, действительно наслаждаешься этим моментом. Мы, спортсмены, находимся немного в трансе во время гонки.

Сегодня ориентировалась только на себя. Спасибо большое нашей сервисной команде и тренерам! Большая благодарность всем, кто за нас болеет и с нами работает», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».

Второй финишировала Вероника Степанова с отставанием 8,1. Третья — Мария Истомина (+ 13,4).

Ранее Мария Истомина заявила, что российские лыжницы навязывают борьбу Веронике Степановой.