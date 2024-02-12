Кулешова — о победе в гонке с раздельным стартом: сегодня ориентировалась только на себя
- РИА Новости
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«У меня внутри распирает не от счастья или удовольствия, а от наслаждения, которое получаешь от гонки. Когда хорошее самочувствие, действительно наслаждаешься этим моментом. Мы, спортсмены, находимся немного в трансе во время гонки.
Сегодня ориентировалась только на себя. Спасибо большое нашей сервисной команде и тренерам! Большая благодарность всем, кто за нас болеет и с нами работает», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».
Второй финишировала Вероника Степанова с отставанием 8,1. Третья — Мария Истомина (+ 13,4).
Ранее Мария Истомина заявила, что российские лыжницы навязывают борьбу Веронике Степановой.