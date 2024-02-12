RT в Telegram
Подпишись

Источник: Гласнер, Флик и Лёв — в числе кандидатов на замену Тухеля у руля «Баварии»

Короткая ссылка
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Баварии» в случае увольнения Томаса Тухеля.
Источник: Гласнер, Флик и Лёв — в числе кандидатов на замену Тухеля у руля «Баварии»
  • AP
  • © Martin Meissner

По информации журналиста Марселя Мёллера, в шорт-лист входят Оливер Гласнер, Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв.

10 февраля «Байер» разгромил «Баварию» в матче 21-го тура чемпионата Германии со счётом 3:0.

«Байер» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Баварии» 50 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить