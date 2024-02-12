Источник: Гласнер, Флик и Лёв — в числе кандидатов на замену Тухеля у руля «Баварии»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Баварии» в случае увольнения Томаса Тухеля.

По информации журналиста Марселя Мёллера, в шорт-лист входят Оливер Гласнер, Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв.

10 февраля «Байер» разгромил «Баварию» в матче 21-го тура чемпионата Германии со счётом 3:0.

«Байер» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Баварии» 50 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию».