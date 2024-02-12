Bild: Моуринью приступил к изучению немецкого языка, чтобы возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью начал учить немецкий язык, чтобы возглавить «Баварию».

Об этом сообщает Bild.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что «Рома» впервые проиграла после увольнения Моуринью.