RT в Telegram
Подпишись

Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина

Короткая ссылка
Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом».
Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона, затем игрок войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина.

37-летний Глушаков отправился на вторые зимние сборы в ОАЭ с ростовской командой.

Его последним клубом был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить