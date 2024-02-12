Карпов: Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а летом войдёт в штаб Карпина

Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом».

По информации инсайдера Ивана Карпова в Telegram-канале, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона, затем игрок войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина.

37-летний Глушаков отправился на вторые зимние сборы в ОАЭ с ростовской командой.

Его последним клубом был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее Карпин не исключил, что Глушаков останется в «Ростове».