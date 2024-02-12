RT в Telegram
Подпишись

CNews: французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из ПСЖ

Короткая ссылка
Болельщики «Пари Сен-Жермен» обратились к нападающему команды Килиану Мбаппе.
CNews: французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Liewig - Corbis

По информации CNews, несколько сотен фанатов прибыли в тренировочный центр клуба, где скандировали «Килиан в Париже!». Мбаппе растрогался от поступка болельщиков и поаплодировал им, затем приложил руку к сердцу.

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить