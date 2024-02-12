CNews: французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из ПСЖ
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По информации CNews, несколько сотен фанатов прибыли в тренировочный центр клуба, где скандировали «Килиан в Париже!». Мбаппе растрогался от поступка болельщиков и поаплодировал им, затем приложил руку к сердцу.
В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в ПСЖ не будут уговаривать Мбаппе продлить контракт с клубом.