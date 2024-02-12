Овчинников: Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда

Российский тренер Валерий Овчинников высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Он получает такие деньги в клубе, что сам он не уйдёт, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдёт. Вся ситуация в клубе идёт от главного тренера», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Он также добавил, что игроки красно-белых позже всех вышли из отпуска из-за желания тренера подольше побыть дома и отдохнуть.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ.