RT в Telegram
Подпишись

Овчинников: Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда

Короткая ссылка
Российский тренер Валерий Овчинников высказал мнение о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
Овчинников: Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Он получает такие деньги в клубе, что сам он не уйдёт, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдёт. Вся ситуация в клубе идёт от главного тренера», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Он также добавил, что игроки красно-белых позже всех вышли из отпуска из-за желания тренера подольше побыть дома и отдохнуть.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить