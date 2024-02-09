Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ
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«Что касается Абаскаля, любопытный факт — что на первый матч с «Ростовом» позавчера, что сегодня на игру с «Шабаб Аль-Ахли», он приезжает отдельно от команды. В своём микроавтобусе, а не со всей командой, которая приезжает из гостиницы», — цитирует Генича «Матч ТВ».
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.
Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает Абаскаля главным виновником проблем московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.