RT в Telegram
Подпишись

Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не пользуется в последнее время для передвижения клубным автобусом на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).
Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что касается Абаскаля, любопытный факт — что на первый матч с «Ростовом» позавчера, что сегодня на игру с «Шабаб Аль-Ахли», он приезжает отдельно от команды. В своём микроавтобусе, а не со всей командой, которая приезжает из гостиницы», — цитирует Генича «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года. 

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает Абаскаля главным виновником проблем московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить