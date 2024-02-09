Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ

Известный спортивный комментатор Константин Генич сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не пользуется в последнее время для передвижения клубным автобусом на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

«Что касается Абаскаля, любопытный факт — что на первый матч с «Ростовом» позавчера, что сегодня на игру с «Шабаб Аль-Ахли», он приезжает отдельно от команды. В своём микроавтобусе, а не со всей командой, которая приезжает из гостиницы», — цитирует Генича «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

34-летний испанец возглавляет московский клуб с 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает Абаскаля главным виновником проблем московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.





