Агент: в таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно

Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал об интересе к его клиенту из России.

«В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 22 матчах во всех турнирах записал в свой актив шесть голов и две результативные передачи.

Ранее Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.