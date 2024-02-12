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Агент: в таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно

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Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал об интересе к его клиенту из России.

«В таких игроках, как Кокорин, интерес из России присутствует постоянно. Но в переговоры ни с кем мы не вступали. Александр сконцентрирован на своей команде», — приводит слова Бердышева «Чемпионат».

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 32-летний форвард в сезоне-2023/24 в 22 матчах во всех турнирах записал в свой актив шесть голов и две результативные передачи.

Ранее Кокорин был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.

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