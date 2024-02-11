RT в Telegram
Подпишись

Гасперини заявил, что Миранчук стал для «Аталанты» ключевым игроком в матче с «Дженоа»

Короткая ссылка
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что Алексей Миранчук стал ключевым для команды футболистом в матче 24-го тура Серии А с «Дженоа».

«Мы сделали замены, чтобы освежить атаку. Миранчук стал для нас ключевым футболистом, а Эль-Билаль Туре был нужен нам в свободных зонах, где он может быть особенно опасен. Но это не отменяет того факта, что Скамакка и де Кетеларе сыграли здорово», — приводит слова Гасперини TuttoMercatoWeb.

В этой встрече россиянин отличился результативной передачей.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу «Аталанты».

Ранее Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить