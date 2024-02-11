Гасперини заявил, что Миранчук стал для «Аталанты» ключевым игроком в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что Алексей Миранчук стал ключевым для команды футболистом в матче 24-го тура Серии А с «Дженоа».

«Мы сделали замены, чтобы освежить атаку. Миранчук стал для нас ключевым футболистом, а Эль-Билаль Туре был нужен нам в свободных зонах, где он может быть особенно опасен. Но это не отменяет того факта, что Скамакка и де Кетеларе сыграли здорово», — приводит слова Гасперини TuttoMercatoWeb.

В этой встрече россиянин отличился результативной передачей.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу «Аталанты».

Ранее Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца.