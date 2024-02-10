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Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о признании полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.
Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца
  • Gettyimages.ru

«Это очень хороший результат! Рад за Алексея, за всех болельщиков. Может, это первый шажок к тому, что тренер будет ему больше доверять, давать игровое время. Признание специалистами лучшим игроком месяца — это хороший знак», — заявил Наумов Betonmobile.

В январе Миранчук забил два гола и отдал три результативные передачи в пяти матчах. Россиянин выступает за команду из Бергамо с 2020 года.

Всего в текущем сезоне Серии А в 19 матчах во всех турнирах игрок забил три мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее российский тренер Игорь Шалимов оценил игру Миранчука.

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