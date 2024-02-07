Шалимов: Миранчуку дали шанс в «Аталанте», и он им воспользовался
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«Алексей сейчас выглядит хорошо в «Аталанте» — забивает, отдаёт. Вопрос теперь в том, насколько стабильно Миранчук может показывать такой уровень. Миранчук влияет на результат, и желаю ему поддерживать такой уровень», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Миранчук выступает за команду из Бергамо с 2020 года. Россиянин в текущем сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее Каррера оценил игру Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».