Каррера: хочется пожелать Миранчуку стать важным игроком для «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».

«Миранчук меня не удивил: у него есть хорошие качества, и он доказывает это матч за матчем. Сейчас Алексей много играет, и хочется пожелать ему стать важным игроком для «Аталанты». На стадионе люди довольны тем, как играет россиянин», — заявил Каррера Sport24.

Бывший хавбек московского «Локомотива» выступает за команду из Бергамо с 2020 года. 28-летний россиянин в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

4 февраля стало известно, что игрок является лучшим на данный момент футболистом чемпионата Италии по передачам под удар по воротам в 2024 году.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Игорь Семшов заявил, что с Миранчуком на поле игра «Аталанты» выглядит более уверенной.