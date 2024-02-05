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Каррера: хочется пожелать Миранчуку стать важным игроком для «Аталанты»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 23-го тура Серии А с «Лацио».
Каррера: хочется пожелать Миранчуку стать важным игроком для «Аталанты»
  • РИА Новости

«Миранчук меня не удивил: у него есть хорошие качества, и он доказывает это матч за матчем. Сейчас Алексей много играет, и хочется пожелать ему стать важным игроком для «Аталанты». На стадионе люди довольны тем, как играет россиянин», — заявил Каррера Sport24.

Бывший хавбек московского «Локомотива» выступает за команду из Бергамо с 2020 года. 28-летний россиянин в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

4 февраля стало известно, что игрок является лучшим на данный момент футболистом чемпионата Италии по передачам под удар по воротам в 2024 году.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Игорь Семшов заявил, что с Миранчуком на поле игра «Аталанты» выглядит более уверенной.

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