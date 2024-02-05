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Семшов считает, что «Аталанта» с Миранчуком наберёт больше очков в Серии А

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Игорь Семшов считает, что с Алексеем Миранчуком на поле игра «Аталанты» выглядит более уверенной.

«Чем больше ему будет доверять Гасперини, тем больше «Аталанта» наберёт очков. Мы видим, что Миранчук чувствует себя уверенно на поле. Он уверенно действует с мячом. «Аталанта» была сильнее «Лацио», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Бывший хавбек московского «Локомотива» выступает за команду из Бергамо с 2020 года. 28-летний россиянин в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Миранчук теперь будет часто попадать в стартовый состав «Аталанты».







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