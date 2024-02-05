Семшов считает, что «Аталанта» с Миранчуком наберёт больше очков в Серии А
«Чем больше ему будет доверять Гасперини, тем больше «Аталанта» наберёт очков. Мы видим, что Миранчук чувствует себя уверенно на поле. Он уверенно действует с мячом. «Аталанта» была сильнее «Лацио», — цитирует Семшова «Матч ТВ».
Бывший хавбек московского «Локомотива» выступает за команду из Бергамо с 2020 года. 28-летний россиянин в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Миранчук теперь будет часто попадать в стартовый состав «Аталанты».