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Каррера считает, что Гасперини наконец-то поверил в силу Миранчука 

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Алексей Миранчук теперь будет часто попадать в стартовый состав «Аталанты».
Каррера считает, что Гасперини наконец-то поверил в силу Миранчука 
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

«У Миранчука появилось больше пространства, поэтому он смог проявить свои лучшие качества. Гасперини смог дождаться роста игрока, и теперь Миранчук важен для команды», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Бывший хавбек московского «Локомотива» выступает за команду из Бергамо с 2020 года. 28-летний россиянин в сезоне-2023/24 в 19 матчах во всех турнирах забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком обыграла «Лацио» в матче Серии А.

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