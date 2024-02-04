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«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Лацио» в матче Серии А

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«Аталанта» на своём поле нанесла поражение «Лацио» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Лацио» в матче Серии А
  • AP
  • © Emilio Andreoli

Игра на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.

В составе победителей отличились Марио Пашалич (16-я минута), Шарль Де Кетеларе (43-я, пенальти; 76-я). У проигравших мяч забил Чиро Иммобиле (84-я).

Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук начал матч со стартовым свистком. Российский полузащитник провёл на поле 64 минуты, но не отметился результативными действиями.

«Аталанта» (39 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лацио» — девятое. Лидирует в чемпионате «Интер» (54).

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, прокомментировал ситуацию касательно игрового времени своего клиента в итальянском клубе.

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