«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Лацио» в матче Серии А
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Игра на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.
В составе победителей отличились Марио Пашалич (16-я минута), Шарль Де Кетеларе (43-я, пенальти; 76-я). У проигравших мяч забил Чиро Иммобиле (84-я).
Хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук начал матч со стартовым свистком. Российский полузащитник провёл на поле 64 минуты, но не отметился результативными действиями.
«Аталанта» (39 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лацио» — девятое. Лидирует в чемпионате «Интер» (54).
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, прокомментировал ситуацию касательно игрового времени своего клиента в итальянском клубе.