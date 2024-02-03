Шпинёв: Миранчук доказал Гасперини, что достоин стартового состава «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал ситуацию касательно игрового времени своего клиента в итальянском клубе.

«Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что он достоин стартового состава «Аталанты». Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки. Дальше посмотрим. Мы не собирались менять клуб зимой, это домыслы», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что по футболисту поступали предложения от клубов из России и Италии. По его словам, Алексей на данный момент ничего менять не хочет.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Ольга Смородская высказала мнение касательно карьеры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.