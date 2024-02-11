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Футболисты академии «Крыльев Советов» разбили машину в Самаре

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Футболисты академии «Крыльев Советов» намеренно повредили автомобиль в Самаре.

Юные игроки ногами выбивали стекло припаркованного автомобиля, а происходящее на телефон снимала подруга футболистов, сообщает «kp.ru».

Отмечается, что владелец разбитого транспортного средства сейчас находится в зоне СВО, что добавило негативного контекста всему произошедшему. 

«Неприятный инцидент произошёл с нашими воспитанниками. Я надеюсь, что для них это станет хорошим уроком в плане дисциплины. Ведь без дисциплины нельзя добиться хороших результатов и на футбольном поле», — прокомментировал ситуацию директор академии Сергей Марушко.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры против нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на одном из детских турниров, когда француз выступал за «Монако».

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