Витюгов: когда играл против Мбаппе, не было мысли, что это супертоп
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«У меня есть видеоподборка, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — цитирует Витюгова Metaratings.
Француз играл в системе «Монако» с 2013 по 2018 год.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.