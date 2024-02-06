Витюгов: когда играл против Мбаппе, не было мысли, что это супертоп

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры против нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на одном из детских турниров, когда француз выступал за «Монако».

«У меня есть видеоподборка, где он по-настоящему разбирается, показывает свой класс и чуть-чуть возит нас. Но на тот момент у меня не было мысли, что это будущий супертоп», — цитирует Витюгова Metaratings.

Француз играл в системе «Монако» с 2013 по 2018 год.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подпишет с «Реалом» контракт на шесть лет.