Тренер «Вашингтона» Карбери считает, что Овечкин набирает уверенность

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что Александр Овечкин начал прибавлять в игре и обретать прежнюю уверенность.

«У бомбардиров, независимо от того, каким образом они поражают ворота, начинает расти уверенность. Вы может увидеть, как он прибавляет», — заявил Карбери журналисту Тарику Эль-Баширу в соцсети Х.

На счету россиянина 834 гола за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в четырёх матчах подряд в НХЛ.