Тренер «Вашингтона» Карбери считает, что Овечкин набирает уверенность
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«У бомбардиров, независимо от того, каким образом они поражают ворота, начинает расти уверенность. Вы может увидеть, как он прибавляет», — заявил Карбери журналисту Тарику Эль-Баширу в соцсети Х.
На счету россиянина 834 гола за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в четырёх матчах подряд в НХЛ.