Плющев заявил, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в четырёх матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Александр — уже состоявшийся во всех смыслах игрок и профессионал. Если перерыв на Матч звёзд НХЛ пошёл ему на пользу, это лишний раз доказывает, что он умеет себя готовить к играм и знает, что для него будет лучше. Здесь можно только порадоваться и пожелать, чтобы Овечкину не мешали излишним вниманием. Саша делает своё дело. Да, не всё складывается, как он бы того хотел, но будем объективны: у него уже определённый возраст. Главное, что его любят болельщики «Вашингтона», а руководство выказывает доверие. В каком бы состоянии ни находился Александр, он всё равно будет помощью для команды», — сказал Плющев RT.

Экс-тренер также оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф в текущем регулярном сезоне.

«Я всегда говорил, что хоккей — это командная игра и один в поле не воин. Короля делает его свита. Овечкин никогда не обыграет в одиночку соперников, если ему не будут помогать его партнёры. Поэтому тут всё будет зависеть именно от этого. Будет ли текущий сезон удачным для Александра, если он забьёт хотя бы 25 шайб? Даже если он и не сумеет этого сделать, я не скажу, что это был плохой сезон для него. Как-никак ему уже 38 лет, он провёл столько лет в сильнейшей хоккейной лиге, и каждый последующий год для него — это уже хорошо», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота.