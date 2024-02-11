Каманцев: российские арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы
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«В этом году судьи для допуска к работе в чемпионате России проходят более сложный тест по физической подготовке. Результаты внушают большой оптимизм департаменту судейства, потому что арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы», — заявил Каманцев Sport24.
24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.
26 октября РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ.
Ранее Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память российских деятелей, которые ушли из жизни в 2023 году.