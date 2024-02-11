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Каманцев: российские арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил уровень судейства в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каманцев: российские арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы
  • Gettyimages.ru

«В этом году судьи для допуска к работе в чемпионате России проходят более сложный тест по физической подготовке. Результаты внушают большой оптимизм департаменту судейства, потому что арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы», — заявил Каманцев Sport24.

24 октября Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

26 октября РФС заключил соглашение, которое разрешает белорусским судьям работать в РПЛ. 

Ранее Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память российских деятелей, которые ушли из жизни в 2023 году.

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