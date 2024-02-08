УЕФА почтил память российских деятелей футбола, скончавшихся в 2023 году
- AFP
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Как сообщает РИА Новости, в начале заседания конгресса, который проходит 8 февраля в Париже, УЕФА провёл церемонию, во время которой вспомнил всех европейских футбольных деятелей, скончавшихся в 2023 году.
В частности, УЕФА упомянул российского журналиста Андрея Малосолова, бывшего вратаря московского ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина, бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского и других россиян.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы по футболу Луис Техеда умер от сердечного приступа в 41 год.