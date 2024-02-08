УЕФА почтил память российских деятелей футбола, скончавшихся в 2023 году

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтил память российских деятелей, которые ушли из жизни в 2023 году.

Как сообщает РИА Новости, в начале заседания конгресса, который проходит 8 февраля в Париже, УЕФА провёл церемонию, во время которой вспомнил всех европейских футбольных деятелей, скончавшихся в 2023 году.

В частности, УЕФА упомянул российского журналиста Андрея Малосолова, бывшего вратаря московского ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина, бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского и других россиян.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы по футболу Луис Техеда умер от сердечного приступа в 41 год.