«Истиклол» объявил об уходе главного тренера Черевченко
- РИА Новости
Клуб принял решение не продлевать контракт с российским специалистом, сообщается в пресс-службе клуба.
Руководство «Истиклола» также выразило искреннюю благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу.
В прошедшем сезоне «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана и выиграл Кубок страны. Россиянин возглавлял команду с января 2023 года. Предпоследним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале 2022 года.
Ранее Черевченко высказал мнение о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.