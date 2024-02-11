«Истиклол» объявил об уходе главного тренера Черевченко

Таджикский «Истиклол» объявил об уходе специалиста Игоря Черевченко и его тренерского штаба.

Клуб принял решение не продлевать контракт с российским специалистом, сообщается в пресс-службе клуба.

Руководство «Истиклола» также выразило искреннюю благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу.

В прошедшем сезоне «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана и выиграл Кубок страны. Россиянин возглавлял команду с января 2023 года. Предпоследним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале 2022 года.

Ранее Черевченко высказал мнение о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.