RT в Telegram
Подпишись

«Истиклол» объявил об уходе главного тренера Черевченко

Короткая ссылка
Таджикский «Истиклол» объявил об уходе специалиста Игоря Черевченко и его тренерского штаба.
«Истиклол» объявил об уходе главного тренера Черевченко
  • РИА Новости

Клуб принял решение не продлевать контракт с российским специалистом, сообщается в пресс-службе клуба.

Руководство «Истиклола» также выразило искреннюю благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу.

В прошедшем сезоне «Истиклол» стал чемпионом Таджикистана и выиграл Кубок страны. Россиянин возглавлял команду с января 2023 года. Предпоследним местом работы Черевченко были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале 2022 года. 

Ранее Черевченко высказал мнение о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить