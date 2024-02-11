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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Дженоа»

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«Аталанта» опубликовала стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Италии по футболу с «Дженоа».
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Дженоа»
  • Gettyimages.ru

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Калашинац, Холм, Пашалич, Де Рон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Всего в текущем сезоне Серии А в 19 матчах во всех турнирах игрок забил три мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца. 

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