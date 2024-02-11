Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Дженоа»
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Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Карнесекки, Скалвини, Джимсити, Калашинац, Холм, Пашалич, Де Рон, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.
Всего в текущем сезоне Серии А в 19 матчах во всех турнирах игрок забил три мяча и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал «хорошим знаком» признание Миранчука лучшим игроком месяца.