«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перешёл в «Сочи».

Хавбек будет выступать в сочинской команде на правах аренды до конца сезона-2023/24, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

В текущем сезоне 30-летний футболист отметился двумя результативными передачами в 12 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о самом сильном легионере, с которым играл в России.