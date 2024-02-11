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«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин перешёл в «Сочи».
«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»
  • РИА Новости

Хавбек будет выступать в сочинской команде на правах аренды до конца сезона-2023/24, сообщила пресс-служба петербургского клуба.

В текущем сезоне 30-летний футболист отметился двумя результативными передачами в 12 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ответил на вопрос о самом сильном легионере, с которым играл в России.

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