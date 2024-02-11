«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»
- РИА Новости
Хавбек будет выступать в сочинской команде на правах аренды до конца сезона-2023/24, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
В текущем сезоне 30-летний футболист отметился двумя результативными передачами в 12 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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