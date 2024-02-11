Nogomania: игрок «Краснодара» Кокшаров может выступать за сборную Словении
- РИА Новости
Как сообщает Nogomania, футболист заключил соглашение с агентством Pro transfer. Данное агентство ведёт дела с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко и сейчас будет заниматься вопросами дальнейшей карьеры Кокшарова.
Кокшаров имеет словенское гражданство и в будущем может выступать за национальную команду этой страны.
В нынешнем сезоне 19-летний воспитанник «Краснодара» Кокшаров забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за основную команду. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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