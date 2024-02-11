Олич: «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте в таблице РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич высказал мнение, кто сможет одержать победу в РПЛ в текущем сезоне.

«До конца непонятно, кто займёт первое место в РПЛ в текущем сезоне. Наверное, это будет «Зенит», но «Краснодар» заслуженно идёт в лидерах: южане играют в хороший футбол, и у них отличный наставник, но всё-таки сине-бело-голубые очень сильны. Думаю, остальные коллективы будут бороться за вторые—четвёртые места», — передаёт слова Олича корреспондент RT.

После 18 туров РПЛ санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).

Ранее «Динамо» обыграло «Зенит» и сыграет в матче за бронзу Кубка легенд.