Metaratings: «Спартак» не будет брать вратаря зимой

Московский «Спартак» не собирается покупать нового вратаря этой зимой.

Покупка голкипера зимой может произойти только в случае травмы одного из вратарей команды, сообщает Metaratings.

Отмечается, что скауты красно-белых всё равно рассматривают варианты усиления на разные позиции.

4 февраля стало известно, что «Спартак» не интересуется вратарём ЦСКА Ильёй Помазуном, выступающим на правах аренды за «Урал». В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее Алексей Сафонов, агент Помазуна, высказался об информации о возможном переходе вратаря в «Спартак».