Агент Помазуна — о возможном переходе вратаря в «Спартак»: Илья нормально тренируется с «Уралом»

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался об информации о возможном переходе вратаря в «Спартак».

«Илья нормально тренируется с «Уралом». Задайте вопрос тем, кто говорит. Я хоть раз говорил, что в это трансферное окно Илья куда-то уйдёт? Ко всем вопросам по трансферу вернёмся летом», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее в ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна.