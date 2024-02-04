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В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что голкипер команды Илья Помазун может перейти в «Спартак».
В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему клиента, но это обычные процессы», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее Помазун допустил, что может вернуться в армейский клуб, если понадобится.

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