В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что голкипер команды Илья Помазун может перейти в «Спартак».

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему клиента, но это обычные процессы», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее Помазун допустил, что может вернуться в армейский клуб, если понадобится.