В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по трансферу Помазуна
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«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему клиента, но это обычные процессы», — цитирует Брейдо «Матч ТВ».
Напомним, что Помазун принадлежит ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.
Ранее Помазун допустил, что может вернуться в армейский клуб, если понадобится.