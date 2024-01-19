Помазун: если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу, — вернусь
- РИА Новости
«Как сложилось, так сложилось. Я ушёл из ЦСКА в 2020 году и считаю, что правильно сделал. Что касается возможного возвращения, то посмотрим, как будет. Пока Игорь в ЦСКА, это сложно. Если клуб скажет, что я нужен им в основу, — вернусь», — цитирует Помазуна «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что на данный момент никаких разговоров нет.
Помазун принадлежит московскому ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Урал» подписал белорусского футболиста Бочерова.