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Помазун: если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу, — вернусь

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Вратарь «Урала» Илья Помазун высказался о своём возвращении из аренды в ЦСКА.
Помазун: если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу, — вернусь
  • РИА Новости

«Как сложилось, так сложилось. Я ушёл из ЦСКА в 2020 году и считаю, что правильно сделал. Что касается возможного возвращения, то посмотрим, как будет. Пока Игорь в ЦСКА, это сложно. Если клуб скажет, что я нужен им в основу, — вернусь», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент никаких разговоров нет.

Помазун принадлежит московскому ЦСКА. 27-летний игрок проводит сезон в «Урале» на правах аренды. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, пропустил 32 мяча и шесть раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Урал» подписал белорусского футболиста Бочерова.

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