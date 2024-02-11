Лыжник Спицов заявил, что азарт и конкуренция на Спартакиаде не пропали

Олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов высказался о Спартакиаде сильнейших.

«Только Серёга Устюгов добавился, а так все остальные весь сезон бегали, и весь сезон конкуренция высокая. Азарт не пропадает, вы же видите конкуренцию, вся группа едет практически до финиша, и всё решается в долях секунд. У всех мотивации хоть отбавляй», — цитирует Спицова РИА Новости.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее лыжница Истомина назвала Спартакиаду праздником.