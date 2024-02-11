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Елистратов — о дисквалификации Валиевой: желаю сил ей и всей её команде

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Олимпийский чемпион в шорт‑треке Семён Елистратов отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.
Елистратов — о дисквалификации Валиевой: желаю сил ей и всей её команде
  • РИА Новости

«Когда прочитал, по‑мужски всплакнул. Четыре года для молодой девчонки! Тяжело. Искренне ей и всей её команде, Этери Георгиевне желаю сил и выйти из этой ситуации достойно. Упаси Господь в такой ситуации оказаться. Когда я столкнулся с этим, в полной мере осознал, что на 99% ты практически бессилен», — цитирует Елистратова «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее ФФККР заявила о невозможности показательного выступления Валиевой на Спартакиаде.

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