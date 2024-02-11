RT в Telegram
Подпишись

Тренер Бойковой и Козловского сообщил, что фигуристы готовы включать четверной выброс в программы

Короткая ссылка
Алексей Тихонов, тренер спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, рассказал о желании своих учеников включить в программу четверной выброс.
Тренер Бойковой и Козловского сообщил, что фигуристы готовы включать четверной выброс в программы
  • РИА Новости

«В программе исполнять четверной выброс значительно сложнее. Ребята хотят и думают об этом. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Потенциально он у них практически готов», — цитирует Тихонова РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России по прыжкам фигуристы дважды попытались исполнить четверной выброс, но обе попытки были неудачными. Козловский выступал в роли капитана синей команды, которая и одержала победу в турнире.

Ранее сообщалось, что Алёну Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить