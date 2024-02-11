Тренер Бойковой и Козловского сообщил, что фигуристы готовы включать четверной выброс в программы

Алексей Тихонов, тренер спортивной пары фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, рассказал о желании своих учеников включить в программу четверной выброс.

«В программе исполнять четверной выброс значительно сложнее. Ребята хотят и думают об этом. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Потенциально он у них практически готов», — цитирует Тихонова РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России по прыжкам фигуристы дважды попытались исполнить четверной выброс, но обе попытки были неудачными. Козловский выступал в роли капитана синей команды, которая и одержала победу в турнире.

Ранее сообщалось, что Алёну Косторную прооперируют в Москве в середине следующей недели.