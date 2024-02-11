Нагорный не успевает подготовиться к чемпионату России по гимнастике

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что пропустит чемпионат России.

«В понедельник я уеду в Казань, где пробуду до 5 марта. Думаю, что там у меня тренироваться не получится, хотя не исключаю, что пару раз в зал заеду. А когда вернусь, то у меня останется пять дней до отъезда на чемпионат России» — цитирует Нагорного ТАСС.

Национальное первенство пройдёт с 11 по 18 марта в Сочи.

Летом 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) допустил россиян до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, решение вступило в силу 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что четырёх российских гимнастов допустили до турниров FIG в нейтральном статусе.